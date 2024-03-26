27 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün unutulmaz deneyimler yaşamak ister gibi bir halin var. Arzularına kapılıp kendinden uzaklaşabilirsin. Maceracı ve özgür ruhunla hareket etmek tam sana göre, fakat bu kez biraz fazla iddialı olabilirsin! Kendi yolunu çizmek konusundaki kararlılığın, öngörülerini kaybetmene neden olabilir. Dikkatli ol!

Bir kaçamak uğruna aşk hayatın ve hatta aile yaşantın alt üst olabilir. Aşkta, yeni insanlarla tanıştığın, ilişkine heyecan katmak için sıra dışı aktiviteler planladığın bugün, yanılabilirsin. Anlık kararları ya da geçici hevesleri özel zannedebilirsin! Dikkatli ol, bugün bir hayli ince bir çizgide yürüyorsun. İş hayatında da ani ve sert tepkiler verebilirsin. Bir anda canın sıkılabilir, sınırlandırıldığını, baskı altına alındığını hissedebilirsin. Fakat bunun ne kadar doğru olduğunu iki kere düşün. Özellikle istifa gibi konuları gündeme getirmeden önce kendine zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...