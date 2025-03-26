27 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duyguların karışabilir! İlişkilerinde seni şaşırtan belirsizlikler söz konusu olabilir. Hatta kararlı olduğun konularda bile geri adım atabilirsin. Zira, dengeni bozan Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumuyla başa çıkman gerekiyor bugün!

Tam da bu noktada sana bir iyi bir kötü haberimiz var! İyi haber: Belirsizlikler ve kafa karışıklıkları, seni aslında pek de mutlu olmadığın ilişkilerden kurtaracak. Seni dibe çeken ve yoran kişiler hayatından çıkacak. Bu ayrılıklarla adeta yükün hafifleyecek ve ışığın ortaya çıkacak. Bunu bir kendine dönme süreci olarak değerlendirmeli ve sosyal çevrende bu bahara yakışan bir temizlik yapmalısın.

Sıra geldi kötü habere: Belirsizlikler iş hayatında kesin gözüyle baktığın anlaşmaları gölgeleyebilir. Geri adım atmak isteyebilir, ortaklıklardan kolayca vazgeçebilirsin. Belki de kariyerine dair kararları yarına bırakarak bu süreci daha güvenli atlatabilisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...