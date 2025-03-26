27 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün alışkanlıklarına her zamankinden çok daha fazla bağlanabilirsin. Dediğim dedik ve kararlı bir şekilde harekete geçebilir, biraz da inatçı olabilirsin. Aman dikkat bu durum biraz da kalıpların içine sıkışmana neden olabilir.

Özellikle iş hayatında esnek olmamak seni hayli zorlayacaktır. Geleneksel bir bakış açısına ya da doğruluğuna inanarak yolundan dönmemek büyük riskler almak demek. Hele de gökyüzü Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumun etkisi altındayken! Biraz oluruna bırakman ve esnemeyi denemen ise şart! Alıştığın düzeni yıkmana gerek yok, sadece bazı şeylerin değişmesine ya da bir kereye mahsus farklı olmasına uyum sağlamalısın.

Tüm bunlarla birlikte aile içinde de benzer bir durumdan söz etmeliyiz. Otoritenin sarsılmasından korkuyorsan, koyduğun kuralların otoriteni daha fazla sarsacağını bilmelisin. Gücü, güvenle sağlamalı ve duygusal dengeyi de korumalısın. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...