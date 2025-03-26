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27 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.03.2025 - 19:05

Alışkanlıklarınıza sıkı sıkıya bağlanacaksınız! Peki 27 Mart Perşembe günü oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Mart Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün alışkanlıklarına her zamankinden çok daha fazla bağlanabilirsin. Dediğim dedik ve kararlı bir şekilde harekete geçebilir, biraz da inatçı olabilirsin. Aman dikkat bu durum biraz da kalıpların içine sıkışmana neden olabilir. 

Özellikle iş hayatında esnek olmamak seni hayli zorlayacaktır. Geleneksel bir bakış açısına ya da doğruluğuna inanarak yolundan dönmemek büyük riskler almak demek. Hele de gökyüzü Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumun etkisi altındayken! Biraz oluruna bırakman ve esnemeyi denemen ise şart! Alıştığın düzeni yıkmana gerek yok, sadece bazı şeylerin değişmesine ya da bir kereye mahsus farklı olmasına uyum sağlamalısın. 

Tüm bunlarla birlikte aile içinde de benzer bir durumdan söz etmeliyiz. Otoritenin sarsılmasından korkuyorsan, koyduğun kuralların otoriteni daha fazla sarsacağını bilmelisin. Gücü, güvenle sağlamalı ve duygusal dengeyi de korumalısın. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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