27 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşkta bile mantık arayabilirsin! Her şeyi idealize etmek değil ama romantizmde bile gerçeklik aramak ise senin için yeni bir durum olabilir. Duyguların ile aklın arasındaki çizginin netliğini kaybettiğini fark edebilirsin mesela!

İşte tam da bu noktada Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumu etkili olacak. Hayal gücün ile duyguların birbirine karışacak, sezgilerin ise seni aşka yönlendirecek. Tabii bu karmaşanın içinde biraz duygusallık olsa da tatlı tartışmalar da yer bulabilir. Mantıksal yaklaşımların, getirdiğin kurallar ve düzen aşkta pek tutmayabilir. Bu yüzden duygusal ilişkilerde düzenin bozulabilir.

Her ne kadar ilişkilerinde karmaşaya neden olsa da hayal gücü ve mantık iş hayatında kazanmanı sağlayacaktır. Aklına güven, kariyerinde güçlü bir yükseliş fırsatı yakalayabilirsin. Fikirlerinle dikkat çekebilir ve önemli projelerde yerini alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...