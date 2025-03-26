27 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün bir arayış içerisinde olabilirsin. Aynı anda her şeyi isteyip bir çok şeyi değiştirmenin peşine düşebilirsin. Mesela aşka odaklanarak derin bağlar kurmak gündeminde yer alabilir. Tam da bugün kafana koyduysan, artık ruh eşini bulabilirsin. Yanında güvende hissettiğin o kişiyle bir araya gelmeye hazırsın.

İşte bu noktada Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumunun enerjisi bir hayli işine yarayacak. Gizlediğin duyguları ve bastırdığın hisleri açığa çıkarabileceksin. Önce kendine sonra da sevdiğine büyük bir itiraf, belki de teklifte bulunacaksın. Yoksa evlilik tarihi belli oluyor mu?

Aşk arayanlar aşk, ilişkide huzur ve bağ arayanlara evlilik habercisi bu astrolojik olay iş hayatındaki arayışlara da yanıt olabilir. Öz güvenini ortaya çıkarmanı ve istediğin iş için rekabete girmeni sağlayabilir. Bir adım at, gerisi gelecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...