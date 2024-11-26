27 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün güçlü arzuların peşine düşeceksin! Aşkın en derin haline kendini kaptıracaksın... Güçlü bir şehvet duygusu ve arzulu bir ruh hali ile hislerine esir olacaksın.

Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının hayatına kattığı coşkunun tadını çıkar. Bu dönemde libidonun yükseleceğini de söylemeden geçmeyelim!

Aşktan söz etmek güzel... Ama biraz da iş konuşsak iyi olacak. Zira bu denli hırslı ve tutkulu olduğun süreçte rekabete de hazır olmalısın. Elde etmek için mücadele ettiğin kariyer hayatında rakip tanımayacaksın. Kendini göstermekten korkmayacak ve elde edeceğin başarılarla da gurur duyacaksın. Hadi hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...