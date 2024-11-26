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27 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.11.2024 - 19:01

Arzularınıza ve heyecana kapılın! Peki 27 Kasım Çarşamba gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün güçlü arzuların peşine düşeceksin! Aşkın en derin haline kendini kaptıracaksın... Güçlü bir şehvet duygusu ve arzulu bir ruh hali ile hislerine esir olacaksın. 

Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının hayatına kattığı coşkunun tadını çıkar. Bu dönemde libidonun yükseleceğini de söylemeden geçmeyelim! 

Aşktan söz etmek güzel... Ama biraz da iş konuşsak iyi olacak. Zira bu denli hırslı ve tutkulu olduğun süreçte rekabete de hazır olmalısın. Elde etmek için mücadele ettiğin kariyer hayatında rakip tanımayacaksın. Kendini göstermekten korkmayacak ve elde edeceğin başarılarla da gurur duyacaksın. Hadi hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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