27 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hayatını, şartlarını ve imkanlarını değiştirmek isteyeceksin. Koşulları değiştirecek adımları atmak için hızlı karar verecek ve hemen harekete geçeceksin. Zira Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının etkisiyle, hayattan beklentilerin hızla başkalaşacak.

Tam da bu noktada hedeflerinin de değişmesi son derece olası hale gelecek. Özellikle kariyerinde yüksek bir motivasyon ile cesur hamleler yapacaksın. Bu aşamada ekibi yönetmek, geniş bir kitleyi koordine etmek ve toplumda baskın bir konuma gelmek önceliğin haline gelebilir. İpleri elinde tutma arzusuyla ilerlemek, iş hayatında beklenmedik başarıları beraberinde getirebilir. Hatta bu dönemde önündeki engeller ve çıkmazlar da birer birer ortadan kalkabilir.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantik bir akşam yemeğinde bir araya geleceğin kişi kalbinin gerçek sahibi olabilir. Ona bir şans ver daha doğrusu birlikteliğinizin dinamiklerinin değişmesi için ipleri biraz elinden bırak. Romantik bir yaklaşım ve duygusal bağlar sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...