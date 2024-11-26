27 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kelimenin tam anlamıyla otorite figür sen olacaksın. İşler çığrından çıktığında kontrolü kaybeden yöneticilerin sayesinde soğukkanlılığınla dikkatleri üzerine çekeceksin. Ya da iyi bir yönetici olarak etki alanın ve bilgi birikiminle göz dolduracaksın.

İşte tam da bu noktada hak ettiğin başarı elde etmeye hazır olmalısın. Bugüne dek üzerine basıp yükselmeye çalışan kişiler hak ettiklerini bulacaklar. Adalet terazisi dengeye ulaşırken zirveye tırmanan isim ise sen olacaksın. Bu aşamada Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının desteğini de üzerinde hissedebilirsin. Bize soracak olursan hak yerini bulurken, sen de değişimi kucaklamalısın. Daha fazlasını elde etmek için kariyerini şekillendirecek başvurular yapmayı unutmamalısın. Belki biraz risk de almalı ve kendi işin için de bir adım atmalısın.

Tabii bu aşamada özel hayatındaki dengeler de değişebilir. Çıktığın bu özgürleşme yolculuğunda, sevdiğin insanlara karşı dahi kendini korumaya alabilirsin. Ne diyelim istediğini elde etmek için yapman gerekeni zaten biliyorsun, kendini koruyarak mutlu olacaksan hiç vakit kaybetmemelisin. Ama biraz da romantizme odaklansan iyi olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...