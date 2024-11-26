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27 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.11.2024 - 19:01

Otoritenin sahibi sizsiniz! Peki 27 Kasım Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aile içinde birtakım gelgitler söz konusu olabilir. Keskin zekan ve yaratıcı çözümlerinle söz sahibi olmak isteyebilirsin. Açıkçası zaten bunu hak ediyorsun. Zira işleri yoluna sokmak konusunda senden hızlı harekete geçecek biri olacağını sanmıyoruz. Tabii tüm aile Akrep burcu değilseniz! 

Tam da bu noktada Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının etkisiyle aile içinde bazı güç mücadeleleri yaşanabilir. Otoriteyi elinde tutman bazı kişileri gerebilir. Özellikle de aile mirasını yöneten isim sen isen adil ve hak yemekten kaçınan duruşuna rağmen, daha fazlasını isteyenler üzerine oynayabilir. Gücü kimseye kaptırmayacağına eminiz, lakin biraz yorulacağın aşikar!  

Benzer bir durumu iş hayatında da yaşayabilirsin. Bu aşamada daha profesyonel adımlar atarak duygusallığı bir kenara bırakıp tutkulu duruşunla gücüne güç de katabilirsin. Rekabet arzunun karşısında kimse duramayacak. Açıkçası bu günlerde seninle savaşmak istemezdik. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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