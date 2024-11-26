27 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aile içinde birtakım gelgitler söz konusu olabilir. Keskin zekan ve yaratıcı çözümlerinle söz sahibi olmak isteyebilirsin. Açıkçası zaten bunu hak ediyorsun. Zira işleri yoluna sokmak konusunda senden hızlı harekete geçecek biri olacağını sanmıyoruz. Tabii tüm aile Akrep burcu değilseniz!

Tam da bu noktada Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının etkisiyle aile içinde bazı güç mücadeleleri yaşanabilir. Otoriteyi elinde tutman bazı kişileri gerebilir. Özellikle de aile mirasını yöneten isim sen isen adil ve hak yemekten kaçınan duruşuna rağmen, daha fazlasını isteyenler üzerine oynayabilir. Gücü kimseye kaptırmayacağına eminiz, lakin biraz yorulacağın aşikar!

Benzer bir durumu iş hayatında da yaşayabilirsin. Bu aşamada daha profesyonel adımlar atarak duygusallığı bir kenara bırakıp tutkulu duruşunla gücüne güç de katabilirsin. Rekabet arzunun karşısında kimse duramayacak. Açıkçası bu günlerde seninle savaşmak istemezdik. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...