27 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün güçlü bir ifade yeteneği ile dikkat çekeceksin. Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle duygularını kontrol altına alacak ve derin bağlar kurmayı başaracaksın. Bu dönemde yeni insanlarla tanışabilir, çarpıcı bir dil kullanarak duygusal konularda etrafındaki herkesi rahatlıkla etkileyebilirsin.

İşte tam da bu noktada başkalarının hislerini de kolayca anlayabileceksin. Haliyle olacakları önceden görüyormuşçasına, çözüme odaklanacaksın. Herkesten en az bir adım önde olacaksın. Bu dönemde kendine güvenen, özgür ve öz güvenli bir tavır ile hareket edersen hiç kimse önünde duramayacak. Sosyal ilişkilerin dışında iş yerinde de kendini göstermelisin. Plüton'un arkanda olduğu bugünü en iyi şekilde değerlendirmelisin.

Bize soracak olursan, istediğini elde etmek için vakit kaybetmeden hemen harekete geç deriz! Elde ettiğin maddi ve manevi başarılarla daha da güçleneceksin. Görünen o ki bu hafta sonu kutlanacak çok şey olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...