27 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün inandığın fikirleri tutkulu bir şekilde savunacaksın. Hedefine kendinden emin ve güçlü bir şekilde ilerleyeceksin. Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisi altında isteklerini açıkça dile getireceksin. Zaten hedefine ulaşmanı sağlayacak olan en önemli şey de bu. Zira bugün gerçekten isteyerek elde edemeyeceğin hiçbir şey yok.

İşte tam da bu noktada hayata dair derin anlamları taşıyan felsefi yaklaşımları da ele almalıyız. Kendi yolundan dimdik yürümeni sağlayan kişiliğinin yanında, bakış açın ve hayat felsefen de sana yol gösterecek. Üstelik bu durum iş hayatında güçlü fikirler üretmeni de sağlayacak. Haliyle bu dönemde başarına başarı katarak kazancını daha artırma fırsatı bulacaksın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantik yanlarını ortaya çıkarmaktan korkmamalısın. Çünkü hayır diyemeyeceğin bir aşka düşebilirsin. Kendini, olmazları olduran, bağlanmayı istediğin ve hayatını biriyle birleştirmeyi arzuladığın bir ilişki içerisinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...