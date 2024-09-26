27 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sıra dışı ve yenilikçi fikirler üreteceksin. Yaratıcı düşüncelerini tetikleyen Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açı sayesinde güçlü fikirler üreteceksin. Resmen kapasitenin üzerine çıkarak toplumu etkileyen işlere imza atacaksın. Bu aşamada hayal gücünü sınırlandırmamanı ve hiçbir şeyin sana engel olmasına izin vermemeni tavsiye etmeliyiz.

Sınırlar ve engeller ile zaman kaybetmemelisin! Belki de bu sayede özellikle toplumsal konularda saklı kalan bazı gerçekleri keşfedebilirsin. Yaptığın keşifler ile ise insan ihtiyaçlarını doğru tespit edersen kârlı yatırımlar yapabilirsin. Bu dönemde hizmet sektöründe yer alabilir ve yatırımlarını buna göre şekillendirebilirsin.

Yenilikçi ve yaratıcı ruhun sana aşkı da getirecek. Bu dönemde partnerin ile arandaki sorunları çözmeye bir adım daha yakınsın. İlişkini ayrılıktan kurtarabilecek farkındalıklar yaşayabilirsin. Bu sayede partnerine karşı daha anlayışlı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Ancak sana karşı yapılan hataları affetmeyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...