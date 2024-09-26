27 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün derin düşüncelere dalacaksın. Yüzeysel konular yerine derin ve anlamlı sohbetlere odaklanacaksın. Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle zamanını her zamankinden çok daha verimli geçirmek isteyeceksin. Deyim yerindeyse boş ve angarya işlerle vakit kaybetmeden hedefine odaklanacaksın.

Plüton'un da desteğiyle resmen kendi güç kaynağını keşfedeceksin. İçsel anlamda seni güçlü kılan yönlerini fark edeceksin. Bu andan itibaren kariyer hedeflerini ve insan ilişkilerini bu doğrultuda inşa edeceksin. Neredeyse hiç risk almadan doğru olanı yapacak mantık ve öngörü ile hareket edeceksin. Açıkçası bu durum sana bir hayli karizma da katacak. Haliyle dostun da düşmanın da dikkatini çekeceksin.

Nazar ve kötü göze karşı, üzerinde büyük ve dikkat çekici aksesuarlar taşımanı tavsiye ederiz. Zira sen güçlendikçe kimilerinin gözü her zamankinden daha fazla üstünde olacak. Ancak kötü niyetli insanlardan çok daha fazla güzel bakış da üzerinde. Kim bilir belki de bugün ruh eşin de sana hayranlık ile yaklaşan kişiler arasındadır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...