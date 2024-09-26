27 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sezgilerin rehberin olacak. Psikolojik anlamda bir hayli güçlü ve iradeli olacaksın. Kendine, duygularına ve fikirlerine hakim olarak hareket edeceksin. Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisi altındayken başkalarının duygusal zayıflıklarını da fark edeceksin. Bu sayede yalnızca kendine değil etrafındakilere de kıymetli bir rehberlik edeceksin.

Deyim yerindeyse kayıp ruhların yol göstericisi olacaksın. Bu durumu biraz abarttığımızı düşünüyor olabilirsin. Ancak, gizli kalmış bilgilere ve saklı olana kolayca erişebilme yeteneğin ile merakın sayesinde düşündüğünden başarılı olacaksın. Bu gücü iş hayatında da kullanmalısın. Yönetim kadrolarında yer alarak kişileri iş süreçlerine hızlı adapte edebileceksin. Gerçek bir lider gibi hareket ederek düzeni sağlayacaksın.

Bütün bunların yanında Plüton'un sana tatlı sürprizlerine de hazır olmalısın. Bu dönemde tutkularını, aşka yöneltirsen mutlu olacaksın. Görünen o ki mutlu bir birliktelik ve romantik bir aşk seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...