27 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerini büyük bir ciddiyet ve hassasiyet ile yöneteceksin. İletişimde daha ciddi olacak, sevdiklerinle arandaki ilişkiyi sağlamlaştıracaksın. Bu dönemde yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıp kalıcı bağlar kurmaya da odaklanmalısın. Kalıcı bağlarla kendini yanında mutlu ve özgür hissettiğin kişileri hayatına dahil etmelisin.

Hassas kişiliğin ve dengeyi arayan değerli ruhuna yakışan bir konfor alanı inşa etmenin tam zamanı. Yeni haftaya güvende ve mutlu başlamak için hadi harekete geç. Hak ettiğin ilgiyi aldığın bir sosyal çevrede mutluluğu yakala. Göreceksin bu sayede yaratıcı ruhun uyanacak. Dokunduğun her şeyi güzelleştireceksin.

Tüm bunların dışında insan hayatına dokunarak güçleneceğin toplumsal çalışmalara da zaman ayırabilirsin. Dahil olduğun gönüllü proje ile hayatları güzelleştireceksin. Açıkçası bu başarı sana kıymetli kariyer fırsatları ve iş bağlantısı kurma şansı da getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...