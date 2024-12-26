27 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hukuki konular gündeminde yer alabilir. Bir davada şahit olarak yer alabilirsin. Adaletin yerini bulmasını sağlayacak güce sahipsin. Elinden geleni yaparak birilerinin hayatını değiştirebilirsin. Bu aşamada doğru olanı yapmak, sana da iyi gelecektir. Manevi anlamda güçlenmeni sağlayacak bu durum ruhsal anlamda dengeye ulaşmanı sağlayacaktır.

Öte yandan bu dönemi detaylara fazla odaklanarak ve her detayı en ince ayrıntısına dek defalarca düşünerek geçirebilirsin. Böylece doğruyu yaptığına emin olabilir ve huzur bulabilirsin.

Gelelim iş hayatına! Kariyerin için girdiğin mücadeleleri ise kazanacaksın. Çünkü doğru hamleleri yapmanı sağlayan gönül gözün açılacak, sezgilerin güçlenecek. Görülerini takip et, başarı seni bulacak. Hayatın yıl bitmeden güzelleşmeye ve sorunlar çözülmeye başlanacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...