27 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal anlamda yenilenecek ve güçleneceksin. Geçmişin izlerinden kurtulup geleceğe bakmanın zamanı geldi. Venüs ile Uranüs arasındaki üçgen açının enerjisiyle tazelenmeye hazır ol! Bu süreçte partnerinle eskisinden çok daha derin ve duygusal Bağlar kurabilirsin. Kendine ve partnerine karşı daha şefkatli olabilirsin. Mutlu olmaya odaklan, çünkü bunu hak ediyorsun. Şifanın kendinde saklı olduğunu ve Uranüs'ün de desteğiyle yenilenebileceğini unutma. Bu arada bekar Yengeç burçları bu sözümüz size, aşk kapınızı çaldığında ona sıkı sıkıya sarılmalısınız.

Biraz da maddi gücün ve finansal düzenin üzerine konuşalım. Bugünlerde aileni ve ev hayatını koruma altına alarak finansal anlamda güçlenmek isteyebilirsin. Bütün ailenin huzurunu sağlamak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Korumacı bir tavırla tüm düzene sağlama görevini üstlenebilirsin. Özellikle de iş hayatında dengeyi sağlayarak partnerlerin üzerinden bazı yükleri almak isteyebilirsin. Fakat abartmasan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...