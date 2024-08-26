27 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün diplomasi gündeminde yer alacak. Uluslararası anlaşmalar ve iş birlikleri ile kariyerinde yeni bir döneme başlayabilirsin. Karşına çıkan fırsatları iyi değerlendirmeli ve kuracağın ortaklıklarla gücüne güç katmaya odaklanmalısın. Fakat bu dönemde kendine stratejiler belirlemelisin. Doğaçlama ve sezgisel yaklaşım var yerine detaylı verilere ve analizlere dayanan adımlar atmalısın. Zira Venüs ile Uranüs arasındaki olumlu açının etkisiyle ya hep ya hiçi yaşayacaksın. Alacağın kararlar sonucunda beklentinin çok daha üstünde kazanca sahip olabilirsin. Bu yüzden aldığın risklere dikkat etmelisin.

Öte yandan bu dönemde, sosyal çevrende değişiklikler de meydana gelebilir. Açıkçası bu durum aşk hayatına da yansıyabilir. Bu dönemde ilişkin de kıskançlıklardan söz etmek mümkün olabilir. İlerlemene karşı çıkan partnerin ile aran açılabilir. Dengeyi kurmalı ve gereksiz kıskançlıklarla ilişkinin zedelenmesine izin vermelisin.

Venüs'ün estetik ve güzellik anlayışını değiştirmesi de söz konusu olabilir. Zaten kıskançlıkları yaracak olan enerjiyi de buradan alıyorsun. Çünkü göz kamaştırıyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...