27 Ağustos Piyasalarında Neler Oluyor? Borsa Yükselişte, Dolar ve Altın Yatırımcıları İçin Kritik Gelişmeler!
27 Ağustos Piyasalarında Neler Oluyor? Borsa Yükselişte, Dolar ve Altın Yatırımcıları İçin Kritik Gelişmeler!
Bugün piyasalar hareketli ve yatırımcılar dikkat kesilmiş durumda. Borsa İstanbul, gün içindeki performansıyla dikkat çekiyor; dolar ve euro'nun Türk lirası karşısındaki hareketleri ise merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da yatırımcılar için önemli bir konu.
Hadi, 27 Ağustos Salı günü piyasalardaki en güncel gelişmelere göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci gününde %1,55'lik bir artışla 9.713,73 puana yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın