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27 Ağustos Piyasalarında Neler Oluyor? Borsa Yükselişte, Dolar ve Altın Yatırımcıları İçin Kritik Gelişmeler!

etiket 27 Ağustos Piyasalarında Neler Oluyor? Borsa Yükselişte, Dolar ve Altın Yatırımcıları İçin Kritik Gelişmeler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 18:13

Bugün piyasalar hareketli ve yatırımcılar dikkat kesilmiş durumda. Borsa İstanbul, gün içindeki performansıyla dikkat çekiyor; dolar ve euro'nun Türk lirası karşısındaki hareketleri ise merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da yatırımcılar için önemli bir konu. 

Hadi, 27 Ağustos Salı günü piyasalardaki en güncel gelişmelere göz atalım.

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BIST 100 endeksi, haftanın ikinci gününde %1,55'lik bir artışla 9.713,73 puana yükseldi.

BIST 100 endeksi, haftanın ikinci gününde %1,55'lik bir artışla 9.713,73 puana yükseldi.

Gün içinde en yüksek 9.734,83 seviyesini gören BIST 100, yatırımcılarına pozitif bir görünüm sundu. BIST 30 endeksi de %1,20'lik bir artışla 10.640,19 puana ulaştı.

Dolar/TL kuru, %0,09'luk küçük bir artışla 34,0326 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL kuru, %0,09'luk küçük bir artışla 34,0326 seviyesine yükseldi.

Euro, Türk lirası karşısında %0,22 oranında artış göstererek 38,0497 seviyesine ulaştı. Euro/dolar paritesi ise %0,08'lik artışla 1,1170 seviyesine ulaştı.

Ons altın, % 0,13'lük bir düşüşle 2.514,76 dolara geriledi.

Kapalıçarşı'da ise gram altın alış fiyatı 2.789,00 TL, satış fiyatı 2.822,00 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın ise alışta 4.402,03 TL, satışta ise 4.498,82 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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