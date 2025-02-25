26 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün önemli çözülmeler yaşamaya hazır olmalısın. Geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurarak ilerlemeye başlayabilirsin. Bu aşamada hayatının önceki dönemlerinden aldığın derslerle kuvvetleneceksin. Özellikle iş hayatında daha önce yaptığın hatalar sayesinde her zamankinden başarılı ve stratejik adımlar atabilirsin.

Yeni bir iş kurmaya, paranı ve yatırımlarını yönetmeye hazırsın. Ancak bu süreçte kimseden emir almak, baskı altında olmak ya da özgürlüğünün kısıtlanmasına tahammül edemeyebilirsin. Başına buyruk bir tarz ile kendi yolunu çizmeye kararlı gibi görünüyorsun.

Hayatında kavuşacağın yeni denge ve kuracağın düzen ilişkilerine de etki edecektir. Yaşadığın çözülmeler sayesinde seni inciten kişilere sınırını bildirip mesafeni yeniden düzenleyebilirsin. Kendi hayatını yöneterek özgürleşmek için güçlü adımlar atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...