26 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hoşgörülü ve sevgi dolu olacaksın. Adeta düşmanlarına bile iyi davranacak bir yüce gönüllükle etrafındaki herkesi sarıp sarmalayacaksın. Tam da bu noktada kendine karşı da daha anlayışlı ve hassas olmalısın. Kendine yönelttiğin eleştiri oklarını bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Yaptıklarınla gurur duyma vakti... Zira olduğun yere gelmek için çokça çaba sarf ettin!

Merkür ile Neptün arasındaki güçlü etkileşimle belki kendine yeni hedefler belirleyebilirsin. Hayattan ne istediğine karar vererek olduğun halini severek yola koyulabilirsin. Bu sayede daha iyi bir kariyer, daha fazla başarı ve güç elde edebilirsin.

Göreceksin bu sayede etrafındaki insanların da sana karşı tavrı değişecek. Saygınlığın ve değerin artacak. Özellikle de partnerin ya da bir süredir flört ettiğin kişi ile arandaki bağ güçlenecek. Anlaşılan bugün romantik anlar da yaşanacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...