26 Mayıs Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Jüpiter'in İkizler burcunda olması, ikili ilişkilerine büyük bir canlılık ve dinamizm getirecek. Özellikle ailen ve yakın çevrenle arandaki ilişkilerde açık iletişime özen göstermelisin. Kendini açık ve net bir şekilde ifade etmeli, üstü kapalı ya da imalı söylemlerden kaçınmalısın. Bu sayede güçlü bağlar kurarak, sosyal hayatında daha canlı ve dinamik olabilirsin. Mesela, bu sayede partnerinle arandaki iletişimde samimiyet artacaktır.

Tabii hissettiğin canlılık ve hareket etme enerjisi, sosyal etkinliklere katılma ve yeni arkadaşlar edinme arzunu da artıracaktır. Haftanın son gününde tüm aileyi ya da dostlarını bir araya getirerek ilişkilerini güçlendirmeye ne dersin. Onların sevgisi sana güç ve enerji verecek. Bu arada, iş hayatında da iletişimin önemini her zamankinden daha fazla hissedeceksin. Ortaklıklar, iş birlikleri, ekip çalışmaları ve ticari anlaşmalar önceliğin olsun. İkna kabiliyetinin de arttığı bugün, finansman desteği alabileceğin işler üzerinde durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...