26 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ani tepkiler verebilirsin! Bir anda değişebilir, istediklerini elde etmek için gösterdiğin çabanın hırsa dönüştüğünü fark edebilirsin. Bu yüzden kazanma arzusuyla zaman zaman rakiplerinle çatışmaya da meyilli olabilirsin.

Mars ile Chiron arasındaki kare açının enerjisine kapılarak daha fazlasını istediğin bugün, dengeyi bulman ise hayli önemli. Hırslarınla hareket edip rekabette yerini almak, açılmaz sandığın kapıların açılmasını sağlayabilir. Ancak dikkatli olmalısın ani tepkilerin nedeniyle ortaya çıkan çatışmalarda güç kaybedebilirsin. Bunun yerine yeteneklerini sergilemeli ve takdir toplamayı beklemelisin.

İş hayatındaki gibi özel hayatında da dengeye ihtiyacın olabilir. Duyguların karıştığında aklının da sesini dinlemelisin. Sadece istediklerine değil doğru olana odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...