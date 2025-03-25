26 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün düşünceleri etkileyen ve sözlerinle etrafındakileri adeta büyüleyen bir halin olabilir. Bilinci yöneten ve insanlara hükmeden bir tavrın var desek yeridir. Tam da bu noktada Merkür ile Plüton arasındaki atmışlık açının etkisinden olsa gerek, kontrol sana geçebilir.

Aslında özgürleşmeni sağlayan bu süreç, diğer insanları ise sana bağlayabilir. Yani yönetimi ve kontrolü eline alman her zamankinden kolay olacaktır. İpleri eline geçirdiğin anda otoriteni kanıtlayan adımlar atmak isteyebilirsin. Ancak gücü doğru kullanman önemli. Zira başarı gücü elde etmekten öte, onu kaybetmemekte değil mi?

Otoriter tavrın ve etkileyici duruşun aile içinde de fark edilebilir. Sevdiklerin, bugünlerde senin yönlendirmene ihtiyaç duyabilir. Bu durum günün sonunda özellikle aile işini veya mirasını çekip çevirmeye dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...