26 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Plüton arasındaki atmışlık açıdan güç alacaksın! Sana ilham veren bir enerjiyle dolacak adeta her şeyi seveceksin. Tam da bu noktada bilinçaltının derinlerinde sakladığın duyguları su yüzüne çıkarmalısın.

Bastırdığın duyguları serbest bırakmalısın! Peki, 'Hayattan ne istiyorsun?' İşte önce bu sorunun yanıtını bulmalısın. Daha sonra ise Plüton'dan cesaret alarak önemli psikolojik farkındalıklar yaşayabilirsin. Başkalarının yönetiminden çıkıp özgürleştiğini ve hayatta biraz da başına buyruk olduğunu hissedebilirsin.

Kendini bulmanı sağlayacak astrolojik etkilerle günün sonunda değişmiş hissedebilirsin. Eğer hızlı aksiyomlar da alırsan, kendine yeni bir yol çizebilirsin. Hayattan tat almaya ve istediğini yapmaya başladığında dönüşü olmayan bir dönüm noktasından geçeceksin. Bu sayede sadece kendini değil çocuklarını veya kardeşlerini de özgür kılacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...