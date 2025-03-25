26 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün aşka dalabilirsin... Kişisel hedefleri ve kariyer heveslerini bir anlığına elinin tersi ile itebilirsin. Çünkü bu dönemde önceliğin sevgi ve ruhan huzur bulmak haline gelebilir. Yanında kendini mutlu hissettiğin kişiler, sana güç veren sevgi ve aşk tek gündemin olabilir.

Mantığı bir kenara bırakıp duygularınla hareket etmeni sağlayan ise Mars ile Chiron arasındaki kare açının etkisi olabilir. Mücadeleci ruhunu tersine etki ile adeta durduran bu astrolojik olay sevgi için mücadele vermeni sağlayabilir. Bugün mutlu olmak istiyorsan, kalbinin sesini dinle!

Bakarsın bir anda gerçek aşkı da bulabilirsin. Bekarlara yeni bir aşkın müjdecisi olan bugün, ilişli sorunlarına da çözüm olabilir. Sevgiden güç alıyorken, partnerinle arandaki kavgayı geride bırakmanın bir yolunu bulabilirsin. Aynı zamanda hane içinde de huzuru sağlayabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...