26 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gizli olana odaklanabilirsin. Merakını ve maceracı kişiliğini ortaya çıkarabilir, hiçbir şeyin saklı kalmaması için mücadele verebilirsin. Her şeyi bilmek isteyen bir halin var! Açıkçası bunun kaynağı ise Merkür ile Plüton arasındaki atmışlık açı!

Ancak yüzünü ne tarafa çevireceğini sen belirleyeceksin: Geçmişin sırlarını mı, yoksa geleceğin gizemini mi çözmek istiyorsun? Eğer geçmişe odaklanırsan, hata yapabilirsin. Seni dibe çeken sorunlara dalabilir, aile travmalarıyla boğuşurken bulabilirsin kendini.

Tabii yüzünü geleceğe çevirmek, bambaşka bir şekilde etkileyecektir seni. Merak ettiğin teknoloji, bilim ve sanat olabilir. Haliyle bu durum yaratıcılığını artırabilir ve ukunu açabilir. Yüzünü geleceğe çevir, öğreneceğin her şey yanına kâr kalacak. Üstelik önünü de açacak ve başarıları beraberinde getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...