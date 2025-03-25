26 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün her zamankinden dalgın ve dikkatsiz olabilirsin. Öyle ki küçük kazalar ve yaralanmalar söz konusu olabilir. Bu yüzden gözünü dört açmalısın. Zira, Mars cesaretini artırıp heyecan kapılmanı sağlayarak dikkatini dağıtabilir. Bu arada Chiron ise karar mekanizmanı etkileyerek iyice dağılmanı sağlayabilir.

Tam da bu noktada dosyaları unutabilir, aradığını bulmakta zorlanabilir veya eşyalarını koyduğun yeri unutabilirsin. Zihninde dolaşan onlar konu ise seni bir hayli yorabilir. Belki de bu kafa karışıklığının bitmesini beklemelisin. Biraz olsun işleri zamana bırakarak içinde bulduğun süreçte dağılmak için kendine fırsat verebilirsin. Böylece küllerinden de doğabilirsin.

Kararsızlıklar seni ele geçirmişken biraz da biraz sosyalleşmeye ne dersin? Hayatına yeni bir soluk getirecek insanlarla bir araya gelmek sana iyi gelebilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...