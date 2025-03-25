26 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün öz güven konusunda birtakım dalgalanmalar yaşayabilirsin. Yaşadığın iniş-çıkışlar seni yorabilir ve yetersizlik duygusuna kapılmana neden olabilir. Zira seni her zamankinden kırılgan ve korumasız hale getiren Mars ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde kalabilirsin.

Oysa gökyüzünde Chiron etkisi varken kendine odaklanabilirsin. Ne kadar mükemmel olduğuna ve başardıklarına yönelerek güçlenebilirsin. Hatta yapacaklarını da düşünüp kendine olan güvenini destekleyebilirsin. Bunun için yeni projelere odaklanmalı, ilginç fikirlerin ve heyecan verici başlangıçların peşinden koşmalısın. İlerlemeye odaklanarak içindeki bu öz güvensel sorunları çözebilirsin.

Ayrıca ailenden ve sevdiklerinden de güç alabilirsin bugün! Elini tutan sevdiklerinle ilerlemeye odaklanarak yeniliği kucaklamak sana iyi gelecektir. Hadi, hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...