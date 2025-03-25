26 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sözlerinle etki alanını genişletebilirsin. Tüm gözleri üzerine çekebilir, herkesi kendine hayran bırakabilirsin. Bu arada bir süredir söylemek istediğin, fakat cesaret edemediğin ya da en azından fırsat bulamadığın konularda açık sözlü bir şekilde hislerini ortaya koyabilirsin.

Merkür ile Plüton arasındaki atmışlık açıdan ilham alarak kendini göstermeye hazır olmalısın. Yanlış olduğunu hissettiğin her şeye sesini çıkarmanın ve ipleri eline almanın tam sırası. Özellikle de iş hayatında kontrolü kaybeden yöneticilerine veya yetersiz yönetime karşı dik bir duruş sergileyebilirsin. Bu sayede ise statünün değişmesi ve yeni bir pozisyona getirilmen söz konusu olabilir.

Sözlerin sadece keskin olmayabilir, belki de içindeki romantik de bu sayede dışarı çıkacaktır. Heyecanını paylaşmaya, flörtleşmeye ve sohbet etmeye açık ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...