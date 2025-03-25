26 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün önemli kararlar alabilirsin! Mantıkla hareket edip dikkatle stratejiler belirleyebilir ve geleceğe dair sağlam adımlar atabilisin. Bugünden itibaren, paranı ve gücünü kendin yönetmeye başlayabilirsin. Tabii bu durumda özellikle ortaklık süreçleri son bulabilir ve bağımsızlık konusu gündeminde yer alabilir.

Merkür ile Plüton arasındaki atmışlık açıdan aldığın güçle bağımsızlığını ilan etmeye hazırsın. Seni zorlayan ilişkilerden, finansal bağlardan ve kısıtlamalardan kurtulmak için harekete geçebilirsin. Bu hafta içerisinde hukuksal bazı süreçler de son bulabilir. Yani hem ruhsal hem de gerçek anlamda hayatının kontrolünü eline geçirdiğini hissedebilirsin.

İşte bu özgürlük sana iyi gelecektir. Kendini eskisinden çok daha fazla seveceğin bir dönem başlıyor. Güzel anlara ve olumlu gelişmelere odaklan. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...