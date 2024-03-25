26 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün derin duygusal süreçler ve dönüşüm içindesin. Açıkçası Ay'ın ve Pluto'nun etkisiyle, tutku ve derinlik arayışındasın. Çoğu zaman yol göstericin olan arzuların ve hırsınla rehavete kapılabilirsin. Aşk hayatında önemli dönüm noktaları yaşayabilir, kararsız kalabilirsin. Duyguların ve zihnin arasında kalmak üzeresin.

Küçük bir uyarıda bulunmak isteriz ki aşkta kararsızlık pek de iyi bir şey değildir! Kontrolü kaybedebilir, yoğun ve anlamlı ilişkilere yönelebilirsin. Bu da seni ilişkinde güveni sarsacak kararlar almaya sevk edebilir. Geri dönüşü olmayan bir hata yapmadan önce iyice düşünmelisin! Gerçekten bu aşktan ya da düzeninden vazgeçebilir misin?

İş hayatında ve ilişkilerinde, içgüdülerini takip etmek yerine derinlemesine analiz yaparak daha mutlu olabilirsin. Bu sıralar güvenli bölgenden çıkmasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...