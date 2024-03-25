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26 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 19:01

İçgüdüleriniz sizi yanıltabilir. Sadakatiniz ve beraberinde düzeniniz sarılabilir! Peki, 26 Mart Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün derin duygusal süreçler ve dönüşüm içindesin. Açıkçası Ay'ın ve Pluto'nun etkisiyle, tutku ve derinlik arayışındasın. Çoğu zaman yol göstericin olan arzuların ve hırsınla rehavete kapılabilirsin. Aşk hayatında önemli dönüm noktaları yaşayabilir, kararsız kalabilirsin. Duyguların ve zihnin arasında kalmak üzeresin. 

Küçük bir uyarıda bulunmak isteriz ki aşkta kararsızlık pek de iyi bir şey değildir! Kontrolü kaybedebilir, yoğun ve anlamlı ilişkilere yönelebilirsin. Bu da seni ilişkinde güveni sarsacak kararlar almaya sevk edebilir. Geri dönüşü olmayan bir hata yapmadan önce iyice düşünmelisin! Gerçekten bu aşktan ya da düzeninden vazgeçebilir misin? 

İş hayatında ve ilişkilerinde, içgüdülerini takip etmek yerine derinlemesine analiz yaparak daha mutlu olabilirsin. Bu sıralar güvenli bölgenden çıkmasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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