26 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yeni ve eskisinden güçlü ilişkiler kuracaksın. Sosyal çevreni entelektüel bakış açına uygun, birlikte verimli zaman geçirdiğin insanlardan oluşturmak isteyeceksin. İlişkilerinde her zaman veren taraf olmaktansa karşılıklı beslendiğin bağlılıklar kurmak her zamankinden çok daha önemli hale gelecek.

Tam da bu noktada yeni projelere ve eğitim süreçlerine de yönelebilirsin. Kısa vadeli eğitim programları ile bilgini artırmak ve yetki alanını genişletmek hedefin olabilir. Ruhun her anlamda yeniliğe ihtiyaç duyarken, öğrendiklerin sayesinde yeni girişimlere de imza atabilirsin. Yaratıcı ve şık işler, fark yaratan projeler gündeminde yer alabilir.

Değişen sosyal hayatın ve iş hayatında ise iletişim şeklinde dikkat etmelisin. Kendini olduğun gibi ifade etmeli, beklentilerini de dile getirmelisin. Önceliğin kendin olduğunda etrafındaki insanların da buna uygun davranacağını unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...