26 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün yeni başlangıçlar yapabilirsin. Yeni iş birlikleri, ortaklıklar ya da romantik bağlılıklardan söz edebiliriz. Görünen o ki Güneş'in etkisi altında etrafında bir sürü yeni insan yer alacak. Bu aşamada ilişkilerinde dürüstlüğe öncelik vermelisin. İnşa ettiğin ilişkilerde dürüstlüğü temel almalı, kararsızlık ve ikilemlerini dahi paylaşmaktan kaçınmalısın.

İşte bu sayede güçlü ve kalıcı bağlar kurabilirsin. Güven üzerine inşa edilen ilişkilerin sayesinde şansının da artacağını söylemeliyiz. Peş peşe büyük işler yapabilir, gelirini artırabilirsin. Elde ettiğin güç sana cesaret verirken risk almak konusunda da zorlanmayacaksın. Belki de işinin etki alanını genişletmenin de zamanı gelmiştir, ne dersin?

İş hayatında eskisinden çok daha büyük başarılara imza atarken bazı aile ilişkilerini de düzene koyabilirsin. Belki maddi anlamda sana destek olan aile üyelerin sayesinde geçmiş sorunları unutabilirsin. Maddi ve manevi anlamda ailen tarafından desteklenmek ufkunu da açacaktır. Sevgiden güç alarak hayatını güzelleştireceğin bugünün tadını çıkar. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...