26 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsin. Sosyal ilişkilerde her zamankinden daha uyumlu ve adil davranmaya odaklanabilirsin. Çünkü Merkür'ün Terazi burcundaki konumu, hayatına uyum ve denge getirecektir. Haliyle bu dönemde insanlarla daha kolay iletişim kurabilirsin. Hatta yeni insanlar ile tanışarak, sosyal çevreni de değiştirebilirsin.

İşte tam da bu noktada, yeni ortaklıklar kurma fırsatı da bulacaksın. Özellikle iş ağını genişletebileceğin fuar, seminer, etkinlik ve eğitimlere katılmayı önceliklendirmelisin. Böylece karşına daha fazla fırsat ve yatırımcı çıkacaktır.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Merkür bulunduğu burç sayesinde romantik ilişkilerine de denge getirecek. Şimdiden söyleyelim, her an aşık olabilirsin. Duygularını ortaya çıkarmaktan korkma. Zira hislerin karşılık bulacak ve romantik bir başlangıç yapacaksın. Duygusal iniş çıkışlardan uzaklaşacak, ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...