26 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gizli olana karşı merakın artacak. Merkür'ün Terazi burcunda konumlandığı gün içerisinde, çözmek istediğin çok şey olacak. Özellikle bugüne kadar içten içe merak ettiğin bazı konulara karşı ilgini saklayamayacaksın. Aman dikkat tehlikeli sularda yüzüyorsun... Zira öğrendiğin her gerçek seni mutlu etmeyecek!

İşte tam da bu noktada iş dünyasında bazı güvensizlikler yaşayabilirsin. Ortaklarına ve ekibine karşı temkinli bir şekilde yaklaşabilirsin. Yaptıkları işi teyit etmek, finansal konuları takip etmek ve müşterilerle doğrudan iletişime geçmek gibi hamlelerle dikkat çekebilirsin. Bu nedenle merakını biraz daha gizli tutsan iyi edersin. Çünkü aslında her şey yolundayken, işler bir anda sarpa sarsın istemezsin değil mi?

Merak ettiklerin seni bir yabancıyla hoş bir tesadüfe sürükleyebilir. Hava burçlarına dikkat et. Kalbini bir Terazi, İkizler ya da Kova'ya kaptırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...