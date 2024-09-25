26 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün diplomasi ve denge! Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile iş yerinde uzlaşmacı bir tavır sergileyebilirsin. Özellikle ciddi sorunlar karşısında her zamankinden çok daha diplomatik bir yaklaşım sergileyerek, düzeni koruyan taraf olabilirsin. Disiplinli, akılcı ve yetenekli kişiliğin kariyerinde bir adım daha öne çıkmadan yardımcı olacaktır. Görünen o ki bu dönem oluşacak sorunlar en çok senin işine yarayacak!

Haliyle bugünlerde göz önünde olmaktan kaçınmamalısın. Yeni projelerde iş dağılımı yaparken sorumluluk almaktan korkmamalısın. Hatta aksine gönüllü olarak bunu bir fırsata çevirmelisin. Açıkçası elde edeceğin başarıyı biz bile şimdiden merak ediyoruz.

İş hayatında gücüne güç katarken duygularını da ortaya çıkarmaya ne dersin? Beklenen itiraf geliyor... Hadi aşkını itiraf et. Yaklaşmaktan, aşktan ve güzel duygulardan kaçınma. Hayatı dolu dolu yaşa. Rüzgarın seni nereye savuracağını görmek için biraz da olsa kontrolü elinden bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...