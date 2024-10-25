26 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kararlı ve net olmalısın. İkili ilişkilerde kendini her zamankinden çok daha açık ve net bir şekilde ifade etmelisin. Taviz vermek, baskı altına alınmak, sınırlarının aşılmasına izin vermek ya da istemediğin bir şeyi yapmak... artık asla gündeminde olmayacak.

Ruhen özgürleşmek ve kontrolü eline almak isteyeceksin! Güneş ile Mars arasındaki güçlü enerji sayesinde hayatını rüzgara karşı durarak yöneteceksin. İpleri eline alacak ve başta kendin için adalet savaşı vereceksin. Hak ettiğin ama alamadığın ne varsa artık senin olmalı.

Tabii bu sırada sadece kendin için değil haksızlığa uğrayan herkes için harekete gececeksin. Kendini gösterecek, sesini duymayı başaracaksın. Bu aşamada hukuki süreçler, yasal adımlar ve mahkeme kararları gündeminde olabilir. Görünen o ki hak arayışını en doğru şekilde yürüteceksin. En sonunda kazanmanın tatminini ve zaferin de tadını çıkaracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...