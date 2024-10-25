26 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün sözlerin neredeyse silah gibi olacak. Düşünmeden konuşmaman gereken bir güne başlıyorsun. Sözlerinle sevdiklerinin hayatında güçlü etkiler ve unutulmaz izler bırakabilirsin. Zira Güneş ile Mars arasındaki ilişki, senin ilişkilerdeki rolünü de değiştiriyor.

İnsanları kolay etkileyebilen, ikna edebilen yanların ve manipülasyon gücün ortaya çıkıyor. Ancak zaman zaman sert sözlerin başına iş açabilir. Sadece ikili ilişkilerde değil iş hayatında da sözlerini dikkatle seçmelisin. Ortakların ya da iş arkadaşlarını eleştirirken olumlu yanlarını da hatırlat. Karşındakine güven vermek ve onu kırmamak için bu konu son derece hassas.

Öte yandan bugün hayallerini gerçekleştirmek ve aklındaki tüm planları hayata geçirmek için de harekete geçme vakti. İstediğini almak için her şeyi yapabilecek güce sahipsin. Peki ne istiyorsun? Daha iyi bir iş, daha büyük bir ev, mutlu bir birliktelik... Tüm bunlara kavuşabilirsin, sadece başlangıç noktanı belirleyerek harekete geç yeter. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...