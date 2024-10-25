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26 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 19:01

Güçlü cazibeniz ile rekabete katılın! Peki 26 Ekim Cumartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün güç ve caziben ile herkesi etkileyeceksin. Hem fiziksel hem de duygusal anlamda seni çekici kılan astrolojik etkiler sayesinde, etrafındaki derin karanlığı dahi aydınlığa geçireceksin. İçindeki potansiyeli keşfetme zamanı da geldi. Kararlılığın ve tutkun ile yapabileceklerini göstermelisin. 

Güneş ile Mars arasındaki güçlü enerji, seni her zamankinden hızlı ve atik kılacak. Bu fırsatı özellikle iş hayatında kullansan iyi edersin. Etrafındaki gizli rekabete katılmalı, hatta kazananın kim olacağını herkese kısa zamanda kanıtlamalısın. Bu arada iş birlikleri konusunda ise temkinli olmalısın. Kime güvendiğine dikkat et. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Tutkulu ve hırslı halin ilişkilerine de yansıyacak. Partnerinle arandaki dinamikleri değiştirecek bu enerjiyle evlilik fikrine kapılabilirsin. Fakat bekarsan, o zaman işler biraz daha farklı olacaktır. Romantik bir başlangıç için tüm dikkat çekiciliğin ile hazırsın. Ama bu arada yüzeysel ilişkiler yerine aşk dolu birliktelikler gündeminde yer alacaktır. Yani kendini ona kaptırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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