26 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün güç ve caziben ile herkesi etkileyeceksin. Hem fiziksel hem de duygusal anlamda seni çekici kılan astrolojik etkiler sayesinde, etrafındaki derin karanlığı dahi aydınlığa geçireceksin. İçindeki potansiyeli keşfetme zamanı da geldi. Kararlılığın ve tutkun ile yapabileceklerini göstermelisin.

Güneş ile Mars arasındaki güçlü enerji, seni her zamankinden hızlı ve atik kılacak. Bu fırsatı özellikle iş hayatında kullansan iyi edersin. Etrafındaki gizli rekabete katılmalı, hatta kazananın kim olacağını herkese kısa zamanda kanıtlamalısın. Bu arada iş birlikleri konusunda ise temkinli olmalısın. Kime güvendiğine dikkat et.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Tutkulu ve hırslı halin ilişkilerine de yansıyacak. Partnerinle arandaki dinamikleri değiştirecek bu enerjiyle evlilik fikrine kapılabilirsin. Fakat bekarsan, o zaman işler biraz daha farklı olacaktır. Romantik bir başlangıç için tüm dikkat çekiciliğin ile hazırsın. Ama bu arada yüzeysel ilişkiler yerine aşk dolu birliktelikler gündeminde yer alacaktır. Yani kendini ona kaptırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...