26 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün maddi konularda hızlı kararlar vereceksin! Risk almaktan kaçınmayacak, Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık enerjisinden yararlanacaksın. Gözü kara adımlarla istediğin başarıyı elde edeceksin. Ancak burada dikkat etmen gereken en önemli şey, aldığın risklerin karşılığında elde edebileceğin büyüme!

Tam da bu noktada karlı işlere yönelerek, ticari zekanı kullanırsan, başarılı olacağın aşikar. Yani aldığın risklere değecek. Özellikle uzun vadeli düşünmeye odaklan ve hedeflerini yüksek tut.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Partnerine hoş sürprizler hazırladığın sevgi dolu bir gün olacak. Yapacağın küçük jestler ilişkine hareket ve yakınlık getirecek. Görünen o ki aşk hayatında tutku ve şehvet de bu sayede bir hayli artacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...