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26 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
25.12.2024 - 19:01

Adım atın... Peki 26 Aralık Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün küçük adımlarla ilerleyeceksin! Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek planlamak yerine küçük de olsa başlangıçlar yapmayı önemseyeceksin. 

Tam da bu noktada iş hayatında, daha hızlı aksiyom alan, harekete geçen ve dolayısıyla başarılı olan Başak burçları ile karşılaşacağız. Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık adeta yolunu açacak. Sana yanlış yapma ve temkinli ilerlemekten vazgeçerek risk alma cesareti verecek. Açıkçası bu durumda pek de yanlış yapmayacaksın. Tabii sezgilerin ve verileri takip ederek analitik yeteneklerini konuşturmalısın. 

Öte yandan bugün ikili iletişimde de her zamankinden net ve açık olacaksın. Ne istediğini açıkça söyleyerek imalı ifadelerden uzaklaşacaksın. Görünen o ki insanların anlamasını beklemeyecek, anlamatana her şeyi açıkça anlatacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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