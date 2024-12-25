26 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün küçük adımlarla ilerleyeceksin! Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek planlamak yerine küçük de olsa başlangıçlar yapmayı önemseyeceksin.

Tam da bu noktada iş hayatında, daha hızlı aksiyom alan, harekete geçen ve dolayısıyla başarılı olan Başak burçları ile karşılaşacağız. Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık adeta yolunu açacak. Sana yanlış yapma ve temkinli ilerlemekten vazgeçerek risk alma cesareti verecek. Açıkçası bu durumda pek de yanlış yapmayacaksın. Tabii sezgilerin ve verileri takip ederek analitik yeteneklerini konuşturmalısın.

Öte yandan bugün ikili iletişimde de her zamankinden net ve açık olacaksın. Ne istediğini açıkça söyleyerek imalı ifadelerden uzaklaşacaksın. Görünen o ki insanların anlamasını beklemeyecek, anlamatana her şeyi açıkça anlatacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...