26 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gerçekçi yaklaşımlar benimseyerek biraz negatif olabilirsin. Olmayacağını düşündüğün işleri kısa zamanda kestirip atabilirsin. Fazla hızlı ve gerçekçi davranarak bazı konularda başarısızlık fikrini ise kolay kabul edebilirsin.

Elbette bu duruma etki eden Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık olacak. Bu iki güçlü gezegenin karşıtlığı seni gizemleri çözmeye, sonuca ulaşmaya ve beklememeye sevk edecek. Tabii bu durumun güzel yanları da olacak. Hayatındaki sorunlar sanki bugünden itibaren son bulacak. İşler sıra ile yoluna girip birtakım başarısızlıkların da önüne geçilecek.

Mesela paran cebinde kalacak, akıllıca yatırımlar için vaktin ve naktin açığa çıkacak. Bu yüzden dikkatli düşünmeli ve harekete geçerken başarıya odaklanmalısın. Aşkı soruyorsan, bugün iş konuşacağız. Duyguların ikinci planda kalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...