26 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gözünü dört açmalısın. Etrafında dönen oyunları fark etmek üzeresin. Gerçeklerin su yüzüne çıkmasıyla birlikte hayatında pek çok şeyin değişmesine de hazır olmalısın. Gözün kapalı bir şekilde güvendiğin ve karşılıksız sevdiğin bazı kişilerin hisleri seninle aynı olmayabilir. Bu gerçeği görmek senin için biraz hüzünlü olsa da günün sonunda sosyal çevremde daha kontrollü ve güvenli bir alan inşa etme şansına sahip olabilirsin. Öte yandan sosyal çevreni değiştirmek, yeni insanlarla tanışmak ve yeni ilişkiler kurmak da gündeminde yer alabilir.

Ne dersin, belki de aşk hayatında da değişimin zamanı gelmiştir? Duygusal anlamda kendini yanında özgür hissettiğin kişiyle bir araya gelmek üzeresin. Eski bir dost yeni bir aşkın mimarı olabilir. Mars, hayatına değişim enerjisi katıyor! Hadi harekete geç ve yeni hafta da değişimi kucakla.

Tüm bunların dışında iş hayatında da birtakım değişikliklerden söz etmek mümkün olabilir. Bu dönemde çalıştığın birimi ya da ekibi değiştirmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...