25 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün renkli ve eğlenceli anlar yaşayacaksın. Uzun zamandır yapmadığın şeylere zaman ayıracak, hayatı tamamen kendin için yaşadığını hissetmek isteyeceksin. Mars'ın seni kendine döndüren etkisi altında her zamankinden daha enerjik ve heyecanlı olacaksın. Denge ve uyumu korumaktan ziyade bozmaya hazır gibisin...

Kararsızlıklarını da yanına al, Güneş'in Mars ile etkileşiminden kârlı çıkan sen olacaksın! Üstelik kararın ya da kararsızlığına rağmen, önünde tüm yolların açıldığını fark edeceksin. Denge arayışına son verdiğin anda ihtiyacın olan düzeni elde ettiğini hissedeceksin. Kim bilir belki de senin için düzen budur!

İlişkilerinde ve iş hayatında daha az sorumluluk almayı tercih edebilirsin. Bunun yerine şıklığına, güzelliğine, kendine ve duygusal ihtiyaçlarına zaman ayırmalısın. Bir süredir ihtiyaç duyduğun ilgi, sevgi ve mutluluğu bulmak üzeresin. Üstelik başkasında değil, kendinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...