25 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün sosyal hayatında fazla etkin ve girişken olabilirsin. Hareketli, heyecanlı ve tutkulu yanların ortaya çıkabilir. Güneş'in Mars ile oluşturduğu açı sana canlılık, hayatına hareket katabilir. Bu dönemde yerinde duramayacak ve bir an önce harekete geçmek isteyeceksin. Yer değiştirmek senin için önemli olacak. Bu iş hayatında pozisyon değişikliği isteği ya da özel hayatında gerçek anlamda konum değişikliğini işaret edebilir. Taşınmaya karar vermiş olabilir misin?

Bize soracak olursan, yaşadığın yeri değiştirmek istiyorsan şimdi tam zamanı. Mars'ın hareketi senin için önemli bir destekleyici olabilir. Fakat gitmek istediğin yeri doğru seçmelisin, çünkü bu dönemde aldığın karar kalıcı sonuçlar doğurabilir.

Elbette iş hayatında yapacağın değişim için de benzer bir durum söz konusu. Kim bilir belki de tayin ya da atama ile görevin için değişime gidebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...