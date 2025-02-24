25 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ciddi konuşmalar yapabilirsin. Uzun zamandır söyleyemediğin sözleri dile getirmeye hazırsın. Özellikle kırgınlıkların, kızgınlıkların ve çocukluk travmaların hakkında söyleyecek çokça şeyin olacak.

Tabii bu durumda Merkür ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle dolup herkese haddini bildirebilirsin. Görünen o ki gerçek bir Akrep olduğunu gösterecek ve herkese sınırlarını bildireceksin. Sana yapılan yanlışları da unutmadığına eminiz. Bu durumda etrafındaki insanların öğrenecek çok şeyi var!

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Ortaklık ilişkilerinde ve iş birliklerinde de sivri sözlerinle gündemde olabilirsin. Bu aşamada dikkatli olmalı, yanlış anlaşılmalardan da kurtulabilirsin. Dengeli bir dil ve tarz ile işleri daha kolay çözebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...