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25 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.02.2025 - 19:01

Ciddi konuşmalara hazır olun. Peki 25 Şubat Salı günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ciddi konuşmalar yapabilirsin. Uzun zamandır söyleyemediğin sözleri dile getirmeye hazırsın. Özellikle kırgınlıkların, kızgınlıkların ve çocukluk travmaların hakkında söyleyecek çokça şeyin olacak. 

Tabii bu durumda Merkür ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle dolup herkese haddini bildirebilirsin. Görünen o ki gerçek bir Akrep olduğunu gösterecek ve herkese sınırlarını bildireceksin. Sana yapılan yanlışları da unutmadığına eminiz. Bu durumda etrafındaki insanların öğrenecek çok şeyi var! 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Ortaklık ilişkilerinde ve iş birliklerinde de sivri sözlerinle gündemde olabilirsin. Bu aşamada dikkatli olmalı, yanlış anlaşılmalardan da kurtulabilirsin. Dengeli bir dil ve tarz ile işleri daha kolay çözebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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