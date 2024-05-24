25 Mayıs Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, Venüs'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisi altında, ruhsal dönüşümlerini derinleştirebilirsin. Günlük yaşamında ruhsal dengeyi bulmak için içsel yolculuklar yaşayabilirsin. Bu süreçte doğa ile iç içe olarak rahatlayabilir, kendi iç dünyana dönerek huzura kavuşabilirsin. Ayrıca sevdiklerinle birlikte huzurlu ve keyifli anların da tadını çıkarmalısın.

Ailenle güzel bir hafta sonuna ne dersin? Ruhsal dönüşümünü ve iyileşme sürecini destekleyecek olan sevdiklerinle güzel başlangıçlar yapabilirsin. Belki geçmiş yaraların iyileştiği, aile bağlarının güçlendiği bir gün yaşayabilirsin. Bunun için önce sevdiklerine şans vermelisin. Kendini duygusal incinmelere karşı koruduğunun farkındayız ama hem temkinli hem de yakın olabilirsin.

Yalnızca bu dönemde ailenle maddi konuları konuşmamanı tavsiye etmeliyiz. İhtiyaçların ya da maddi kaygıların şimdilik kendine kalsın. Sorunları çözdükten sonra beklediğim maddi ve manevi desteği alabileceğine eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...