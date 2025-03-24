25 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki değişikliklerden kolayca etkilenebilirsin. Havanın kapalı olması, Güneş’i görememek ya da birkaç yağmur damlası motivasyonunu düşürebilir. Havadan sudan sebeplerle duygu durumunun değişmeyeceğine inanabilirsin. Ancak bugün öyle bir gün değil! Zira Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açı, anlık olaylardan kolay etkilenmene neden olabilir. Zodyak’ın on iki burcu gibi senin de dengeli altüst edebilir.

İşte bu noktada dış etmenleri göz ardı etmeye çalışmalısın. Etki edemediğin konularda suçluluk duymamalı, daha ziyade kendine odaklanmalısın. Belki de bugün kendine vakit ayırmak için harika bir gündür. Sadece kendini düşünerek ve ihtiyaçlarına odaklanarak geçireceğin her an motivasyonun yükselecektir. Üstelik yalnızca motivasyonun değil enerjin de artacaktır. Böylece harekete geçmen kolaylaşabilir!

Hareketten söz etmişken, istediğini alabileceğini bilmelisin. Zira, duygularının anlık olaylar karşısında değişmesi ve beraberinde kendine odaklanmak zihninde birtakım farkındalıklara neden olabilir. Artık ne istediğini bilecek kendine yeni bir yol çizme şansını elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...