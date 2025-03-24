25 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren değişime açık olmalısın. Mart ayının astrolojik anlamda değişken olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bu süreçte sabit kalmamalı, dengeyi sağlamak için elindekilere tutunmamalısın. Aksine değişmeyi arzulamalı ve yenilenme fırsatını kaçırmamalısın.

Tam da bu noktada hayatına etki edecek Güneş'ten güç almalı, Mars ile Uranüs arasındaki kare açının da aktardığı enerjiyle beklenmedik kararlar almalısın. Aklındaki fikri hayata geçirmek için şimdi harekete geçmelisin mesela. Kararlı ve kendinden emin bir şekilde istediğin ne varsa elde edeceğine inanmalı, durmamalısın.

Tabii bu süreçte ani olaylara ve beklenmeyene de hazırlıklı olmalısın. Belki yaşanan ani olaylar hayatının seyrini değiştirebilir. Sana düşündüğünden çok daha iyi gelip yeni fırsatların habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...